Fiorentina-Lecce 0-1, Berisha condanna i viola

Il Lecce si impone per 1-0 in casa della Fiorentina nella gara valida per la 10a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i salentini, che si portano a quota nove punti in classifica mentre i viola restano penultimi a quattro. Per il tecnico della Viola Stefano Pioli è probabilmente l’epilogo più amaro, quasi certo l’esonero.

Fiorentina-Lecce, il racconto della partita

Primo tempo equilibrato al Franchi, con numerose occasioni da una parte e dall’altra. La rete che sblocca i il risultato arriva al minuto 23′ con Tete Morente che serve un preciso cross per Berisha che con freddezza di prima intenzione batte De Gea. Piovono fischi nei confronti della Fiorentina, che prova a reagire ma senza riuscire quasi mai ad impensierire la difesa salentina. Kean e Dzeko provano a cercarsi, ma senza troppa fortuna.

Nella ripresa Pioli si gioca il tutto per tutti inserendo anche Gudmundsson per uno schieramento ultra offensivo. I viola sfiorano più volte il pareggio, poi nel finale viene assegnato anche un rigore per un fallo su Ranieri poi revocato dal Var. Inutile l’assedio dei padroni di casa che non riescono a trovare la via del gol nei sei lunghi minuti di recupero.

Di Francesco: “Il Lecce ha giocato alla grande”

“Una partita in cui sembravamo essere vittima sacrificale, invece la squadra la ha affrontato alla grande con il piglio giusto. Li abbiamo messi in grande difficoltà, loro facevano fatica ad uscire e da un palla recuperata abbiamo fatto gol. In difesa poi abbiamo concesso davvero poco”. Così un soddisfatto Eusebio Di Francesco commenta la vittoria in casa della Fiorentina. “Ricordiamo i giocatori che hanno loro e quelli del Lecce, tanti giovani che hanno affrontato la gara con grande piglio”, ha aggiunto il tecnico dei salentini.