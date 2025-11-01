Balotelli esulta per l’esonero di Vieira dal Genoa: “Dio vede e provvede”

Mario Balotelli non nasconde la sua soddisfazione per l’esonero di Patrick Vieira da allenatore del Genoa, e la esprime con una storia su Instagram dal tono inequivocabile: “Karma is a bitch (Il karma è una brutta bestia, ndr). Dio vede e provvede“. Tra i due lo scorso anno non era scoccato il feeling: il centravanti era stato ingaggiato dai rossoblù sotto la precedente gestione di Alberto Gilardino, ma con l’arrivo del francese sulla panchina del Grifone era subito finito ai margini del gruppo. “Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto”, scrive ancora Balotelli. “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo (l’ex presidente, ndr) non è andato perso, è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore“, aggiunge Balotelli, taggando proprio Gilardino e Zangrillo oltre allo stesso Vieira. “Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora“, conclude Balotelli.

La storia Instagram di Mario Balotelli contro Patrick Vieira (immagine Instagram)

I precedenti tra Balotelli e Vieira

Questo è solo l’ultimo capitolo di un lungo rapporto complesso tra Mario Balotelli e Patrick Vieira, che hanno condiviso il campo quando entrambi erano calciatori, sia all’Inter che al Manchester City. Ma lo scontro maggiore, prima del Genoa, era arrivato a Nizza nella stagione 2018-19, prima occasione in cui Vieira fu allenatore di Balotelli: i due ebbero forti divergenze sulla filosofia di gioco e l’ex azzurro abbandonò la squadra dopo solo dieci partite giocate e zero gol.