Josep Martinez, il portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale dopo aver investito 81enne

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di ieri, 28 ottobre, a Fenegrò in provincia di Como, costato la vita all’81enne Paolo Saibene. L’anziano è morto dopo essere stato travolto in strada dall’auto guidata dal calciatore, mentre era sulla sua carrozzina elettrica. Tutti gli accertamenti sono in corso, compresi gli esami tossicologici eseguiti sul portiere. L’apertura del fascicolo è un atto dovuto ma necessario, al fine di consentire il corretto svolgimento delle indagini e determinare eventuali responsabilità.

L’incidente e le prime ricostruzioni

Al momento dell’incidente, le 9:43 del mattino di ieri, Martinez era a Fenegrò perché si stava recando alla Pinetina di Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura prima della partita di Serie A contro la Fiorentina in programma per oggi a San Siro. L’impatto è avvenuto all’interno del centro abitato e nonostante l’intervento dei soccorsi, compresi elisoccorso, ambulanza e Carabinieri, per l’uomo è stato constatato il decesso sul posto. Sotto shock l’estremo difensore, che non ha riportato ferite e non ha avuto neanche bisogno di essere ospedalizzato. Le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, sulla sua carrozzina elettrica, ha lasciato la pista ciclabile per raggiungere quella del senso di marcia opposta, attraversando la carreggiata di marcia. Potrebbe anche essere stato un malore ad aver causato all’anziano il cambio repentino di carreggiata. A seguito dell’incidente, in segno di rispetto l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, alla vigilia di Inter-Fiorentina.

Marotta: “Inter vicina a famiglia persona scomparsa e a Martinez”

“Purtroppo è un fatto grave e delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona scomparsa e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Spero che si possa trarre un beneficio anche in questa tragica situazione”, ha commentato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, a margine della Giunta del Coni alla Triennale di Milano, in merito al grave incidente stradale.