Serie A, l’Udinese batte 3-2 il Lecce. 0-0 tra Parma e Como

Nelle gare delle 15 dell’ottava giornata di Serie A, l’Udinese supera in casa il Lecce per 3-2 e torna al successo dopo oltre un mese. Salentini in avanti e pericolosi nei primi minuti ma i friulani, prese le misure, prendono possesso del gioco e si portano in vantaggio con le reti di Karlstrom al 16′ e Davis al 37′. Protagonista atta autore dei due assist. Nella ripresa il Lecce accorcia con Berisha su punizione al 59′, sul finale Buksa con lo scavetto supera Falcone all’89’ firmando la vittoria. All’ultima azione rete di N’dri al 96′ con un tiro da fuori area. L’Udinese si porta a 12 punti in classifica. Salentini fermi a 6 punti.

Parma’s Mateo Pellegrino Casalanguida fights for the ball with ComoÕs Mergim Vojvoda during the Serie A soccer match between Parma and Como at Ennio Tardini Stadium in Parma, North Italy, Saturday, October 25, 2025. Sport, Soccer (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

Al Tardini gli emiliani vicini al gol ma finisce pari

Finisce senza reti la sfida tra Parma e Como al ‘Tardini’. Nel primo tempo buon ritmo ma sfida bloccata con il Como che parte meglio provando a mettere pressione ai padroni di casa. Sono però i gialloblù ad andare vicini al gol con un colpo di testa di Cutrone che colpisce la traversa. Nella ripresa altra occasione gialloblù con Del Prato. Tanto possesso palla del Como che non riesce però a rendersi davvero pericoloso. Un punto a testa dunque che porta il Como a 13 punti mentre il Parma va a 7 lunghezze.