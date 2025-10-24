Milan-Pisa 2-2, Athekame salva i rossoneri nel recupero

Il capolista Milan manca la fuga in campionato e si fa fermare dal Pisa sul 2-2 nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A rischiando anche la sconfitta e trovando il pareggio solo nei minuti di recupero.

MATCH FOLLE A SAN SIRO, parità a fine partita 🤯#MilanPisa pic.twitter.com/PD0pCpxWJL — Lega Serie A (@SerieA) October 24, 2025

La cronaca della partita

A San Siro rossoneri in vantaggio con Leao al 7′ ma nella ripresa il Pisa la ribalta con Cuadrado su rigore al 60′ e Nzola all’86’. Il Milan si getta in avanti e al 93′ trova il pareggio con Athekame, al suo primo gol in rossonero. Al 99′ grande occasione per il controsorpasso con Saelemaekers: il belga entra in area di forza e si ritrova davanti a Semper, ma invece di usare il piatto conclude di punta e la palla termina fuori facendo naufragare l’ultima chance rossonera per la vittoria. Secondo tempo decisamente distratto in fase difensiva per i rossoneri che non sfruttano l’occasione per allungare in campionato sulle dirette inseguitrici. Il Milan di Allegri sale a 17 punti mentre il Pisa, ancora a caccia del primo successo in campionato, ottiene un pareggio comunque pesante portandosi a 4 punti.

Milan-Pisa 2-2, il tabellino

Milan-Pisa 2-2 (1-0 p.t.) – 7′ Leao (M), 59′ rig. Cuadrado (P), 86′ Nzola (P), 90+3′ Athekame (M)

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76′ Athekame); Gimenez (76′ Nkunku), Leao. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (46′ Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71′ Vural), Bonfanti (46′ Cuadrado); Nzola, Meister (71′ Moreo). All. Gilardino

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: Athekame (M); Aebischer, Vural, Nzola, Gilardino (P)