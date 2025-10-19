Home > Calcio > Milan-Fiorentina 2-1, doppio Leao e i rossoneri balzano in testa

Il Milan batte per 2-1 la Fiorentina a San Siro nella partita valida per la 7a giornata di Serie A e balza da solo in vetta alla classifica del campionato con i suoi 16 punti. Vittoria in rimonta per la squadra di Allegri: al 55esimo la Fiorentina passa in vantaggio con il gol di Gosens, ma poi sale in cattedra Leao con una doppietta ai minuti 63 e 86, regalando tre punti e primato ai rossoneri.

Milan-Fiorentina 2-1, il tabellino

Milan-Fiorentina 2-1 (0-0 p.t.): 56′ Gosens (F), 63′ 86′(R) Leao (M)

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (57′ Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90′ De Winter); Leao (93′ Balentien). All. Allegri

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora (87′ Sohm), Nicolussi Caviglia (87′ Dzeko), Fagioli, Gosens (70′ Parisi); Fazzini (70′ Gudmundsson); Kean (77′ Piccoli). All. Pioli

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Athekame, Tomori, Fofana (M), Nicolussi Caviglia, Parisi, Ranieri (F)