martedì 21 ottobre 2025

Vincenzo Italiano, ricoverato per polmonite l’allenatore del Bologna

Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna (Foto LaPresse/Gianluca Zuddas)
Il tecnico non sarà in panchina per il match di Europa League dei rossoblù a Bucarest

Nella giornata di ieri, lunedì, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi del capoluogo emiliano nel reparto di pneumologia diretto da Stefano Nava a causa di una polmonite presumibilmente dovuta a un batterio (quindi non da Covid), per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. A renderlo noto è stato il club rossoblù.

Non sarà in panchina per il match contro lo Steaua Bucarest

L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero e non sarà quindi in panchina giovedì per il match di Europa League dei felsinei in Romania in casa dello Steaua Bucarest. Attualmente la situazione clinica del tecnico è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. “A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”, si legge nella nota del Bologna.

