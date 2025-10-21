Milan-Fiorentina, De Marco: “Non c’era rigore su Gimenez”

L’ex arbitro Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, parla del penalty concesso al Milan durante il match di domenica scorsa contro la Fiorentina e lo ritiene da non concedere. “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è l’intensità come in questo caso, il Var non deve intervenire. Era una valutazione di campo dell’arbitro. Con la soglia dei rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non è calcio di rigore. Se l’arbitro avesse valutato l’episodio da rigore, il Var sarebbe dovuto intervenire per farlo togliere”, ha detto De Marco a ‘Open Var‘ su Dazn.

L’ex fischietto: “Gimenez ha accentuato caduta”

De Marco si è soffermato anche sulla caduta in area di Gimenez dopo il contatto con Parisi: “Ha accentuato molto la caduta. In questa stagione stiamo vedendo molti calciatori avere un atteggiamento di questo tipo. Rocchi è stato molto chiaro e molto duro e la commissione sta studiando dei provvedimenti per casi come questo – sottolinea l’ex arbitro – . In campo ci vuole massimo rispetto e queste cose sono da eliminare. Ci sarà appunto uno stretto giro di vite dalla prossima domenica, nel senso che gli arbitri cercheranno in ogni maniera di evitare che si verifichino situazioni di questo tipo””.