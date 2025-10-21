Accesso Archivi

Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata

Tifosi della Juve Stabia allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (foto LaPresse/Alessandro Garofalo)
LaPresse
La misura di prevenzione nei confronti della squadra che milita in Serie B

La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia. La misura di prevenzione disposta nei confronti del club sarà illustrata in conferenza stampa dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo con il questore di Napoli, Maurizio Agricola.

