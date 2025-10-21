La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia. La misura di prevenzione disposta nei confronti del club sarà illustrata in conferenza stampa dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo con il questore di Napoli, Maurizio Agricola.
Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata
La misura di prevenzione nei confronti della squadra che milita in Serie B