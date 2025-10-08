Calcio: Dazn scrive a utenti ‘pezzotto’ e chiede risarcimento 500 euro

Dazn, titolare dei diritti tv del campionato di Serie A, ha inviato una lettera ai tifosi di calcio che hanno visto le partite in modo illegale chiedendo un risarcimento di 500 euro. La lettera è stata postata su un gruppo social ‘Avvocati’ da un utente che chiedeva consulenza legale e successivamente pubblicata sui siti Dday.it e Fanpage.it. Nella raccomandata si legge che Dazn, in quanto parte lesa nel procedimento della Procura di Lecce nei confronti di circa 2mila utenti del così detto ‘pezzotto’, ha ricevuto i nominativi delle persone già soggette a una “sanzione amministrativa” dalle stessa Guardia di Finanza. Di conseguenza la pay-tv reclama ha inviato questa lettera come richiesta di conciliazione di “un indennizzo forfettario di 500 euro con il formale impegno di non porre in essere ulteriori comportamenti lesivi”. Nella stessa missiva si legge anche che se entro sette giorni si dovesse decidere di non pagare, Dazn potrebbe avviare iniziative giudiziarie e risarcitorie in altre sedi.