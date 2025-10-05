Serie A, Udinese-Cagliari 1-1: Kabasele risponde a Borrelli

Termina 1-1 il lunch match della sesta giornata di Serie A tra Udinese e Cagliari. I sardi, in vantaggio al 25′ con Gennaro Borrelli, sciupano l’occasione di uscire col bottino pieno dal Bluenergy stadium ma nel finale devono ringraziare Caprile, bravissimo a evitare che la rimonta dei friulani si completi dopo il pareggio di Kabasele al 58′.
Il Cagliari risponde così alla sconfitta con l’Inter nell’ultimo turno di campionato, mentre prosegue il momento non positivo dell’Udinese che veniva da due sconfitte consecutive. Entrambe le squadre salgono a otto punti in classifica.