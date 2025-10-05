Bologna-Pisa 4-0, poker rossoblù al Dall’Ara

Poker del Bologna al ‘Dall’Ara’ contro il Pisa nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Cambiaghi sblocca il risultato al 24′ del primo tempo, poi i padroni di casa dilagano complice l’espulsione di Toure al 36′: Moro raddoppia al 38′, due minuti più tardi Orsolini trova il tris. Nella ripresa Odgaard mette la firma sul definitivo 4-0 all’8′. La squadra di Italiano sale così al sesto posto in classifica, agganciando l’Atalanta a quota 10 punti, mentre il Pisa rimane ultimo con due punti.
Bologna-Pisa 4-0, il tabellino
Bologna-Pisa 4-0 (3-0 p.t.): 24′ Cambiaghi, 38′ Moro, 40′ Orsolini, 53′ Odgaard
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Moro (dal 72′ Pobega); Orsolini (dal 46′ Bernardeschi), Odgaard (dal 56′ Fabbian), Cambiaghi (dal 56′ Rowe); Dallinga (dal 75′ Dominguez). Allenatore: Italiano
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (dal 46′ Angori); Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural (dal 63′ Cuadrado), Leris (dal 77′ Calabresi); Tramoni (dal 46′ Meister), Nzola (dal 77′ Buffon). Allenatore: Gilardino
Ammoniti: Cuadrado (P)
Espulsi: Touré (P) per fallo da ultimo uomo
Arbitro: Rosario Abisso di Palermo