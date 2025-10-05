Accesso Archivi

Bologna-Pisa 4-0, poker rossoblù al Dall’Ara

Il gol dell’1-0 di Cambiaghi in Bologna-Pisa 4-0 del 5 ottobre 2025 (foto LaPresse/Massimo Paolone)
LaPresse
Tutto facile per la squadra di Italiano, che aggancia l’Atalanta al sesto posto a quota 10 punti

Poker del Bologna al ‘Dall’Ara’ contro il Pisa nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Cambiaghi sblocca il risultato al 24′ del primo tempo, poi i padroni di casa dilagano complice l’espulsione di Toure al 36′: Moro raddoppia al 38′, due minuti più tardi Orsolini trova il tris. Nella ripresa Odgaard mette la firma sul definitivo 4-0 all’8′. La squadra di Italiano sale così al sesto posto in classifica, agganciando l’Atalanta a quota 10 punti, mentre il Pisa rimane ultimo con due punti.

Bologna-Pisa 4-0, il tabellino

Bologna-Pisa 4-0 (3-0 p.t.): 24′ Cambiaghi, 38′ Moro, 40′ Orsolini, 53′ Odgaard

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Moro (dal 72′ Pobega); Orsolini (dal 46′ Bernardeschi), Odgaard (dal 56′ Fabbian), Cambiaghi (dal 56′ Rowe); Dallinga (dal 75′ Dominguez). Allenatore: Italiano

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (dal 46′ Angori); Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural (dal 63′ Cuadrado), Leris (dal 77′ Calabresi); Tramoni (dal 46′ Meister), Nzola (dal 77′ Buffon). Allenatore: Gilardino

Ammoniti: Cuadrado (P)

Espulsi: Touré (P) per fallo da ultimo uomo

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

© Riproduzione Riservata