Champions League, a Napoli scontri tra tifosi partenopei e dello Sporting

Scontri in centro a Napoli tra tifosi partenopei e dello Sporting Lisbona, squadra portoghese che stasera sfiderà gli azzurri allo stadio Maradona per la seconda giornata di Champions League. Due gruppi di tifosi si sono scontrati in via Melisurgo, tra via Depretis e via Cristoforo Colombo. La Polizia è subito intervenuta separando i due gruppi. Un tifoso portoghese è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Cto. I tifosi dello Sporting sono stati accompagnati nel piazzale del porto dal quale poi saranno portati allo stadio Maradona.

Al vaglio la posizione di alcuni supporter campani

È al vaglio della polizia la posizione di alcuni dei partecipanti alla rissa tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, avvenuta nel pomeriggio in via Melisurgo. Si tratta di tifosi napoletani che sono stati individuati dai poliziotti intervenuti per separare i due gruppi di tifosi. La situazione è ora tornata alla calma, con i tifosi portoghesi accompagnati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Maradona per la partita di Champions League di stasera.