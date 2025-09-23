Stadio Milano, Inter e Milan affidano progetto a Norman Foster

Saranno l’archistar Lord Norman Foster e David Manica a realizzare il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan “in caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano”. La delibera arriva in aula giovedì 25 settembre ma il voto potrebbe non esserci prima del 29 settembre I due club comunicano “di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica che “sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano”.

I due club: “Snodo importante”

“Siamo a uno snodo importante di un percorso in cui il Club ha sempre dimostrato, in particolare attraverso l’impegno del Presidente Scaroni, che si tratta di una priorità assoluta per il futuro. La collaborazione con due dei più prestigiosi studi di architettura a livello mondiale – si legge nel comunicato – ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all’altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello anche da un punto di vista architettonico”. “Insieme, Foster + Partners e Manica insieme hanno già lavorato a uno dei progetti più importanti della storia recente del calcio: il nuovo Wembley, che ha previsto l’abbattimento di un’icona storica per la realizzazione di una nuova icona per il futuro”, conclude la nota dei due club.