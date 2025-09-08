Stadio Milano, club contro Comune: “Costa il doppio che ristrutturare San Siro”

Costruire un nuovo stadio a San Siro costa 810,7 milioni di euro, il doppio che ristrutturare l’attuale Meazza a 428,4 milioni. Con questi numeri Milan e Inter, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, smentirebbero il Comune di Milano secondo cui i “costi di ristrutturazione ammontano complessivamente a 510 milioni di euro” rispetto “ai 650 per il nuovo stadio”, come emerge dal parere tecnico rilasciato dall’Area Rigenerazione urbana di Palazzo Marino il 22 giugno 2022 contro la proposta di indire un referendum cittadino propositivo per “salvaguardare lo Stadio nella sua attuale funzione, senza procedere all’edificazione di un nuovo impianto sportivo”. Nel documento, firmato dalla dirigente comunale Simona Collarini, poi Responsabile unico procedimento per il dossier Meazza, si legge che “la verifica complessiva di fattibilità tecnico-economica di quanto proposto non consegue esito positivo” per la bassa differenza di spesa – 140 milioni di euro – fra ristrutturazione e nuova costruzione.

Milan e Inter: “810 milioni a fronte di 428”

Per i club, tuttavia, nelle proposte aggiornate al 2025 non sono queste le cifre: ristrutturare l’intero “comparto stadio” costerebbe 428,4 milioni di cui, 371,7 mln per l’impianto e 56,7 mln per “aree esterne ed infrastrutture”. L’ipotesi “rifunzionalizzazione” del Meazza e costruzione di un “nuovo stadio” prevede invece 707,9 mln per “stadio e podio”, 102,8 mln per “aree esterne ed infrastrutture” per un totale di 810,7 milioni di euro. Cifra che lievita a oltre 1,2 miliardi di euro tenendo conto dell’intero “comparto plurivalente”, fra cui il recupero di una porzione del secondo anello di San Siro (371,4 mln). Numeri che fanno discutere in consiglio comunale nei giorni in cui la giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, deve elaborare la delibera di vendita definitiva. Il consigliere del gruppo Misto, Enrico Fedrighini, ha chiesto alla dirigente Collarini di sapere da quale “fonte informativa” è nata “questa errata valutazione da parte della Direzione Rigenerazione Urbana”, quale verifica “è stata svolta per arrivare a una stima di quasi equivalenza dei costi di ristrutturazione e nuova edificazione, smentita dagli stessi proponenti del progetto Grande Funziona Urbana San Siro”, “chi ha effettuato tale verifica” e “in base a quale mandato”. Le domande sono in attesa di risposta.