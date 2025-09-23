Milan-Lecce in Coppa Italia: formazioni, pronostico e dove vederla in tv

Torna in campo la Coppa Italia 2025/2026, con il secondo turno che mette di fronte Milan-Lecce. I rossoneri, reduci in campionato dalla vittoria per 3 a 0 sul campo dell’Udinese, nel turno precedente hanno battuto il Bari a San Siro. La squadra di Di Francesco, che nel primo turno di Coppa Italia ha battuto 2-0 la Juve Stabia, viene dalla sconfitta interna in campionato contro il Cagliari e aspetta il Bologna nel prossimo turno di campionato. Al momento, il Lecce è ultimo in classifica in Serie A insieme al Pisa. In programma anche altre partite, tra cui anche il derby veneto tra Verona e Venezia, al Bentegodi e la sfida tra Torino e Pisa.

Back to Coppa Italia duties: let’s get the job done! 👊 pic.twitter.com/Ve9CxVexAz — AC Milan (@acmilan) September 23, 2025

Quando si gioca Milan-Lecce: orario e dettagli

La gara tra Milan e Lecce è in programma stasera, martedì 23 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà arbitrata da Paride Tremolada della sezione di Monza. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Claudio Barone di Roma 1, quarto ufficiale Simone Sozza di Seregno. Squalificato Massimiliano Allegri, in panchina al suo posto il vice Landucci. La vincente affronterà la Lazio negli ottavi di finale, in programma a dicembre.

Dove vedere Milan-Lecce in tv in chiaro e streaming

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 alle 21, e anche in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

Lecce (3-5-2) Fruchtl; Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Berisha, Ramadani, Kaba, Tete Morente; Camarda, N’Dri. All. Di Francesco

Milan-Lecce, pronostici e quote

Milan-Lecce è una sfida decisamente a tinte rossonere, secondo i bookie: come riporta Agipronews, la vittoria della squadra di Allegri, che ha conquistato 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato, è proposta a 1,30 su William Hill, mentre pareggio e successo dei salentini sono in lavagna – nell’ordine – a 4,90 e 10. Allegri dovrebbe lanciare dal primo minuto Nkunku e gli esperti prevedono una sfida con tante reti: l’Over (che ha caratterizzato sette degli ultimi nove scontri diretti) si gioca a 1,59, mentre l’Under vale addirittura 2,26. Il 2-0 (che si è verificato in tre degli ultimi sette head-to-head a San Siro) è il risultato esatto più probabile ed è proposto a 6,40, mentre 1-0 e 3-0 valgono entrambi 7,80. Tra i pareggi l’1-1 (9,60) si fa preferire allo 0-0 (15), mentre un successo della squadra di Di Francesco, ultima in classifica con 1 punto, ha quote elevatissime: 27 per lo 0-1, 80 per lo 0-2.