Coppa Italia 2025/2026, da domani il secondo turno: gli orari delle partite e dove vederle in tv

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con il secondo turno della competizione. Anche in questo caso la squadra considerata più forte giocherà in casa, in turno unico. Già qualificate agli ottavi di diritto le prime sette della serie A dello scorso anno: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio. Qualificato di diritto anche il Bologna, che ha vinto la Coppa Italia 2024/2025. Tra le squadre più blasonate, scende in campo il Milan, finalista della scorsa edizione, che dovrà conquistarsi il passaggio agli ottavi a San Siro contro il Lecce. Il Cagliari ospiterà il Frosinone, l’Udinese affronterà il Palermo. A Parma arriverà lo Spezia, mentre andrà in scena anche il derby veneto tra Verona e Venezia, al Bentegodi. Il Como riceve il Sassuolo, il Genoa l’Empoli e infine il Torino dovrà superare lo scoglio Pisa.

Coppa Italia 2025/2026: le partite e gli orari del secondo turno

Cagliari-Frosinone (Martedì 23 settembre, ore 17)

Udinese-Palermo (Martedì 23 settembre, ore 18.30)

Milan-Lecce (Martedì 23 settembre, ore 21)

Parma-Spezia (Mercoledì 24 settembre, ore 17)

Verona-Venezia (Mercoledì 24 settembre, ore 18.30)

Como-Sassuolo (Mercoledì 24 settembre, ore 21)

Genoa-Empoli (Giovedì 25 settembre, ore 18.30)

Torino-Pisa (Giovedì 25 settembre, ore 21)

Coppa Italia: dove vedere i match in tv e streming

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha i diritti del torneo, su Italia 1 . Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity, registrandosi.

sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha i diritti del torneo, su . Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity, registrandosi. Cagliari-Frosinone sarà trasmessa sul 20 e in streaming su Sportmediaset.it.

sarà trasmessa sul 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Udinese-Palermo sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Parma-Spezia sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Verona-Venezia sarà trasmessa da Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it.

sarà trasmessa da Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it. Como-Sassuolo sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Genoa-Empoli sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Torino-Pisa sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le designazioni arbitrali

Queste designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre.

Cagliari-Frosinone (Feliciani)

Udinese-Palermo (Zanotti)

Milan-Lecce (Tremolada)

Parma-Spezia (Mucera)

Hellas Verona-Venezia (Calzavara)

Como-Sassuolo (Turrini)

Genoa-Empoli (Dionisi)

Torino-Pisa (Pezzuto)



