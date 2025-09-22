Serie A: Pisa KO, il Napoli vola a punteggio pieno

Il Napoli ha superato il Pisa 3-2 nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, conquistando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica a punteggio pieno.

Conte ha schierato il Napoli con un 4-1-4-1: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in difesa; Gilmour davanti alla difesa; Politano, Elmas, De Bruyne e McTominay a centrocampo; Hojlund unica punta, poi sostituito da Lucca nella ripresa. Il Pisa ha risposto con un 3-5-2, affidandosi a Nzola e Moreo in attacco e cercando di sfruttare le ripartenze con Leris e Bonfanti sulle fasce.



La partita, disputata allo stadio Diego Armando Maradona, si è aperta con il vantaggio degli azzurri al 39’: Gilmour, servito con precisione da Spinazzola, ha trovato il gol con un destro potente dal limite dell’area.



Dopo l’intervallo, il Pisa ha reagito subito trovando il pareggio su rigore con Nzola al 60’. L’attaccante ha trasformato con freddezza dal dischetto, riportando equilibrio nel match e costringendo il Napoli a rialzare il ritmo.



La svolta della gara arriva al 73’, quando Spinazzola, con una grande azione sulla fascia sinistra, ha servito un assist che gli ha permesso di segnare il gol del nuovo vantaggio per i padroni di casa.



Al minuto 82, Lucca, entrato al posto di Hojlund, ha chiuso virtualmente la partita con un destro potente sotto la traversa, sfruttando un’azione insistita del Napoli.



Il Pisa non si è arreso e, in pieno recupero, Lorran ha accorciato le distanze fissando il punteggio sul 3-2 finale, regalando tensione e spettacolo fino all’ultimo secondo.

Il Napoli conferma così il suo momento positivo, mostrando qualità offensive e carattere, ma dovrà lavorare sulle amnesie difensive prima dei prossimi impegni. Con questa vittoria, il Napoli resta in testa alla classifica a punteggio pieno, dimostrando solidità e continuità. Conte potrà ora pensare alle prossime sfide con maggiore tranquillità, pur consapevole che la squadra deve perfezionare alcune fasi difensive.

TABELLINO

Napoli-Pisa 3-2

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour (58′ Lobotka); Politano, Elmas (58′ Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (78′ Lucca). All. Conte.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (61′ Cuadrado), Akinsanmiro, Marin (80′ Lorran), Aebischer, Bonfanti (75′ Angori); Moreo (61′ Meister), Nzola (75′ Tramoni). All. Gilardino.

Arbitro: Crezzini

Gol: 39′ Gilmour (N), 60′ rig. Nzola (P), 73′ Spinazzola (N), 82′ Lucca (N), 90′ Lorran (P)