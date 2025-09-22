Pallone d’oro 2025: orario, tutti i candidati, i favoriti, dove vedere la cerimonia

Tutto pronto allo storico Théâtre du Châtelet di Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2025, il momento in cui verrà incoronato il miglior calciatore dell’ultima stagione sportiva. Grande attesa per scoprire la classifica finale del premio, da sempre capace di accendere confronti tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Orario e dove vedere la cerimonia

L’inizio della cerimonia è previsto per le 20 di oggi, lunedì 22 settembre. In Italia nessun network televisivo ha acquistato i diritti, ma la premiazione del Pallone d’oro sarà visibile gratuitamente per tutti sul canale Youtube de L’Equipe.

La lista dei candidati per il Pallone d’oro maschile

Ecco la lista completa dei 31 candidati al Pallone d’Oro 2025, come svelato da France Football. C’è anche un italiano, Gianluigi Donnarumma – fresco vincitore della Champions League con il Paris Saint-Germain e oggi al Manchester City -, due rappresentanti dell’Inter finalista nella più importante coppa europea (Lautaro Martinez e Denzel Dumfries) e Scott McTominay per il Napoli vincitore dello scudetto. Lo scorso anno il vincitore era stato Rodri del Manchester City, che non si potrà ripetere a causa del grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro rimediato il 22 settembre 2024.

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcelona)

Raphinha (Brasile, Barcelona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Gianluigi Donnarumma festeggia la vittoria della Champions League 2025 con il Paris Saint-Germain (Foto AP/Matthias Schrader)

Le candidate per il Pallone d’oro femminile

Ecco la lista ufficiale e completa delle candidate al Pallone d’Oro femminile 2025. Ci sono due italiane: Sofia Cantore, recentemente passata dalla Juventus alle Washington Spirit in NWSL negli Stati Uniti, e Cristiana Girelli. Entrambe sono state protagoniste dell’approdo in semifinale delle azzurre agli europei 2025. La detentrice è la spagnola Aitana Bonmatí.

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)

Klara Bühl (Germania, Bayern)

Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

Esther González (Spagna, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Maanum (Norvegia, Arsenal)

Marta (Brasile, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)

Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)

Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)

Sofia Cantore in azione con la maglia dell’Italia agli Europei femminili di calcio 2025 (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Quote e pronostici

Le quote dei bookmaker e dei principali analisti vedono Ousmane Dembélé favorito per il titolo, grazie a una seconda metà di stagione straordinaria con il Paris Saint-Germain culminata in quattro trofei. Tuttavia è in forte ascesa e potrebbe sorprendere anche Lamine Yamal. Previsto un piazzamento nelle prime posizioni anche per Donnarumma.