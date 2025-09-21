Home > Calcio > Serie A, oggi il derby Lazio-Roma: orario e dove vederlo in TV

Oggi, domenica 21 settembre, è il giorno del derby della Capitale: Lazio contro Roma allo stadio Olimpico, per la quarta giornata di Serie A. Biancocelesti e giallorossi arrivano con esigenze diverse ma entrambe con la volontà di imporsi nel match simbolo della stagione.



La Lazio di Maurizio Sarri ha alternato prestazioni e risultati: due sconfitte fuori casa contro Como e Sassuolo, ma un successo netto in casa contro l’Hellas Verona, vinto 4‑0.



La Roma di Gasperini ha iniziato bene il campionato con vittorie su Bologna e Pisa, ma è inciampata nell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Torino, perdendo 1‑0.

Lazio-Roma: orario e dove vederla





Orario: 12:30



Stadio: Olimpico, Roma

Dove vederla: Lazio‑Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o My Sky possono accedere al canale DAZN 1 (canale 214) previa attivazione dell’opzione DAZN nel loro account Sky.



Lazio-Roma: le probabili formazioni



Lazio (4‑3‑3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.



Roma (3‑4‑2‑1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.