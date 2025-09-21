Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 21 settembre 2025

Ultima ora

Serie A, oggi il derby Lazio-Roma: orario e dove vederlo in TV

Serie A, oggi il derby Lazio-Roma: orario e dove vederlo in TV
Foto StefanoNicoli/LaPresse 4 Febbraio 2024 – Bergamo, Italia – sport, calcio – Atalanta vs Lazio – Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 – Stadio Gewiss. Nella foto: Gianpiero Gasperini (head coach Atalanta BC), Maurizio Sarri (head coach SS Lazio) February 4, 2024 Bergamo, Italy – sport, calcio – Atalanta vs Lazio – Italian Serie A Football Championship 2023/2024 – Gewiss Stadium. In the pic: Gianpiero Gasperini (head coach Atalanta BC) Maurizio Sarri (head coach SS Lazio)
LaPresse
LaPresse

Il match valido per la quarta giornata di serie A

Oggi, domenica 21 settembre, è il giorno del derby della Capitale: Lazio contro Roma allo stadio Olimpico, per la quarta giornata di Serie A. Biancocelesti e giallorossi arrivano con esigenze diverse ma entrambe con la volontà di imporsi nel match simbolo della stagione.

La Lazio di Maurizio Sarri ha alternato prestazioni e risultati: due sconfitte fuori casa contro Como e Sassuolo, ma un successo netto in casa contro l’Hellas Verona, vinto 4‑0.


La Roma di Gasperini ha iniziato bene il campionato con vittorie su Bologna e Pisa, ma è inciampata nell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Torino, perdendo 1‑0.

Lazio-Roma: orario e dove vederla



Orario: 12:30

Stadio: Olimpico, Roma

Dove vederla: Lazio‑Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o My Sky possono accedere al canale DAZN 1 (canale 214) previa attivazione dell’opzione DAZN nel loro account Sky.


Lazio-Roma: le probabili formazioni

Lazio (4‑3‑3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Roma (3‑4‑2‑1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

© Riproduzione Riservata