Serie A, stasera Lecce-Cagliari: orario e dove vederla in TV

La quarta giornata del campionato di Serie A 2025/2026 si apre con una sfida cruciale per la salvezza: Lecce-Cagliari. Il match è in programma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischietto designato per questo anticipo è Zufferli (qui tutte le altre designazioni).

Dove vedere Lecce-Cagliari in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire l’incontro, sarà necessario un abbonamento attivo e un dispositivo compatibile, come smart TV, console di gioco (PlayStation, Xbox), Amazon Fire Stick o TIMVISION Box. In alternativa, se si dispone di un doppio abbonamento DAZN-Sky, è possibile guardare il match anche sul canale Zona DAZN 1 (214) di Sky.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3):

Falcone; Koussi, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Tete Morente, Stulic, Sottil.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Cagliari (4-3-1-2):

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane