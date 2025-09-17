Serie A, 4ª giornata: tutte le designazioni arbitrali, a Sozza il derby della Capitale

La quarta giornata di Serie A 2025/26 si preannuncia già molto interessante, non solo per le sfide sul campo, ma anche per le designazioni arbitrali ufficializzate dalla Lega Serie A. Il momento clou del weekend sarà senza dubbio il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12.30, affidato a Simone Sozza. Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi, con Ayroldi come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Di Paolo e all’AVAR Massa.
Napoli-Pisa: Crezzini dirige il Monday night
Il Monday night tra Napoli e Pisa sarà diretto da Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Mastrodonato, con Manganiello quarto uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Giua come AVAR, garantendo massima attenzione sulle decisioni chiave della sfida.
Le altre designazioni della 4ª giornata
La giornata si aprirà venerdì 20 settembre alle 20.45 con Lecce-Cagliari, affidata a Zufferli. Sabato 21 settembre saranno in programma:
- Bologna-Genoa alle 15, arbitrata da Collu
- Verona-Juventus alle 18, con Rapuano a dirigere la gara
- Udinese-Milan alle 20.45, affidata a Doveri
Domenica, oltre al derby della Capitale, ci saranno:
- Cremonese-Parma alle 15, arbitrata da La Penna
- Torino-Atalanta alle 15, con Colombo al fischietto
- Fiorentina-Como alle 18, diretta da Bonacina
- Inter-Sassuolo alle 20.45, con Marinelli come arbitro