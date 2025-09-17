Serie A, 4ª giornata: tutte le designazioni arbitrali, a Sozza il derby della Capitale

La quarta giornata di Serie A 2025/26 si preannuncia già molto interessante, non solo per le sfide sul campo, ma anche per le designazioni arbitrali ufficializzate dalla Lega Serie A. Il momento clou del weekend sarà senza dubbio il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12.30, affidato a Simone Sozza. Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi, con Ayroldi come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Di Paolo e all’AVAR Massa.

Napoli-Pisa: Crezzini dirige il Monday night

Il Monday night tra Napoli e Pisa sarà diretto da Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Mastrodonato, con Manganiello quarto uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Giua come AVAR, garantendo massima attenzione sulle decisioni chiave della sfida.

Le altre designazioni della 4ª giornata

La giornata si aprirà venerdì 20 settembre alle 20.45 con Lecce-Cagliari, affidata a Zufferli. Sabato 21 settembre saranno in programma:

Bologna-Genoa alle 15, arbitrata da Collu

alle 15, arbitrata da Verona-Juventus alle 18, con Rapuano a dirigere la gara

alle 18, con a dirigere la gara Udinese-Milan alle 20.45, affidata a Doveri

Domenica, oltre al derby della Capitale, ci saranno: