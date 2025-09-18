Simeone, rissa ed espulsione in Champions: “Mi hanno insultato”

Serataccia per Diego Pablo Simeone: il suo Atletico Madrid ha perso in extremis il match di Champions League con il Liverpool ad Anfield (3-2 per i Reds) e lui è stato espulso dall’arbitro Mariani per una rissa a fine partita.

L’allenatore ha tentato di giustificarsi, spiegando di aver reagito alle provocazioni dei tifosi del Liverpool dopo il gol di Virgil van Dijk al 92′ che ha deciso la gara. Alla rete è seguita una mega rissa che ha coinvolto steward e membri dello staff tecnico dell’Atletico. Simeone ha dichiarato di essere stato “insultato per tutta la partita” e di aver reagito perché “sono un essere umano”.

Non ha però rivelato quali offese abbia subito: “Non entrerò nei dettagli della natura esatta degli insulti. Non voglio entrare in quella discussione”, ha tagliato corto. “Devo restare al mio posto. So cosa succede dietro la panchina dell’allenatore. Non posso risolvere i problemi della società in una sola conferenza stampa. Devo conviverci perché sono sempre presenti”, ha concluso.