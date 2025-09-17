Champions 2025/26, PSG-Atalanta: dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni

Mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00, il Parc des Princes ospiterà la sfida tra Paris Saint-Germain e Atalanta, valida per la fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26. Il PSG, campione in carica della competizione, affronterà la squadra di Ivan Jurić in quella che si preannuncia una partita molto intensa, tra colpi di scena e azioni spettacolari.

Dove vedere PSG-Atalanta in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta in Italia su DAZN, mentre in altri paesi sarà disponibile su piattaforme come Amazon Prime Video, discovery+ o Paramount+, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire la sfida in TV o in streaming, comodamente da casa o in mobilità.

Le probabili formazioni del PSG e dell’Atalanta

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il PSG dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 affidando la porta a Chevalier e una difesa composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes, mentre a centrocampo agiranno Vitinha, João Neves e Ruiz. In attacco spazio a Kvaratskhelia, Ramos e Barcola, pronti a fare la differenza.

L’Atalanta, invece, potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, con Safonov tra i pali e la linea difensiva formata da Scalvini, Okoli e Djimsiti. Il centrocampo vedrà Zappacosta, Koopmeiners, Pasalic e Soppy, mentre Ederson e Lookman agiranno alle spalle dell’unica punta Højlund.

La partita

Il PSG, nonostante alcune assenze importanti come Ousmane Dembélé e Desire Doue, punta a conquistare i primi punti in classifica e confermare la propria supremazia in Europa. L’Atalanta, d’altra parte, cercherà di sfruttare la propria dinamicità e l’abilità nei contropiedi per sorprendere i parigini e ottenere un risultato positivo in trasferta.

La sfida tra PSG e Atalanta si preannuncia dunque come una partita spettacolare, ricca di emozioni e spunti tattici, che tutti gli appassionati di Champions League non vorranno perdere, sia in TV che in streaming.