Vendita San Siro, Sala: “C’è accordo con Milan e Inter, mercoledì delibera in Giunta”

Potrebbe essere arrivata la svolta per la vendita dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro dal Comune di Milano a Milan e Inter: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con le squadre e che domani, mercoledì, il progetto andrà in Giunta per la delibera di approvazione. “Se tutto va bene domani dovremmo andare in Giunta perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo. La Giunta risolverà il suo compito con una delibera, penso positiva rispetto a questo progetto“, ha detto il primo cittadino a Rtl 102.5. “In un Comune il sindaco e la Giunta su alcune materie agiscono in autonomia – ha ricordato Sala – su altre, per esempio la cessione di beni patrimoniali importanti come lo stadio, bisogna passare dal Consiglio comunale. Noi lo porteremo in Consiglio, ci saranno commissioni e discussioni, poi bisognerà uscire con un sì o un no. Io voglio avere la coscienza a posto, aver fatto ciò per cui i cittadini mi chiamano a fare, e cioè di fronte a un problema, averlo affrontato. Quindi io lo porterò in Consiglio, suggerirò l’approvazione, voterò sicuramente a favore e poi dipenderà dal Consiglio. Tempi? Credo entro fine mese”. L’impianto, ha sottolineato, “dev’essere pronto per il 2031, perché tra l’altro la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano tra le sedi degli europei di calcio 2032 se rimanesse San Siro”.