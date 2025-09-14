Accesso Archivi

lunedì 15 settembre 2025

Serie A, Milan-Bologna 1-0 con primo gol di Modric

AC Milan’s Luka Modric celebrates after scoring his side’s opening goal during a Serie A soccer match between AC Milan and Bologna at San Siro stadium in Milan, Italy, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)
LaPresse
LaPresse

Decisivo il gol di Modric, su assist di Saelemaekers, al 61′

Il Milan vince la sua prima gara in casa del campionato. Nella terza giornata di Serie A, il Bologna cade 1-0. Decisivo il gol di Modric, su assist di Saelemaekers, al 61′: palla rasoterra del belga e colpo da biliardo nell’angolo per il croato, che realizza il suo primo gol in rossonero e festeggia nel migliore dei modi i 40 anni compiuti martedì scorso. Il Milan sale a sei punti, la squadra di Vincenzo Italiano resta a tre. Espulso per proteste all’89’ il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri.

