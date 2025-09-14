Serie A, Milan-Bologna 1-0 con primo gol di Modric

Il Milan vince la sua prima gara in casa del campionato. Nella terza giornata di Serie A, il Bologna cade 1-0. Decisivo il gol di Modric, su assist di Saelemaekers, al 61′: palla rasoterra del belga e colpo da biliardo nell’angolo per il croato, che realizza il suo primo gol in rossonero e festeggia nel migliore dei modi i 40 anni compiuti martedì scorso. Il Milan sale a sei punti, la squadra di Vincenzo Italiano resta a tre. Espulso per proteste all’89’ il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri.