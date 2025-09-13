Home > Calcio > Fiorentina-Napoli 1-3, Conte vince e resta a punteggio pieno

I campioni d’Italia espugnano il Franchi con i gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema, centrando la terza vittoria consecutiva in Serie A

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua marcia perfetta in Serie A: gli azzurri espugnano Firenze e battono la Fiorentina 3-1 nella terza giornata del campionato. Con questo successo, il Napoli centra la terza vittoria consecutiva e resta in vetta insieme alla Juventus che nel pomeriggio ha battuto 4-3 l’Inter in uno spettacolare derby d’Italia.

De Bruyne apre le marcature su rigore

La partita si sblocca già al 6° minuto: il Napoli passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Kevin De Bruyne, che spiazza il portiere della Fiorentina e regala agli azzurri il primo gol della sfida.

Hojlund segna il primo gol con la maglia azzurra

Il raddoppio arriva solo otto minuti più tardi: Hojlund realizza il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli, consolidando il vantaggio degli ospiti e mettendo subito in difficoltà la difesa viola.

Fiorentina vs Napoli – Serie A Enilive 2025/2026

Beukema chiude i conti nella ripresa

Nella ripresa, al 51°, Beukema firma il 3-0, anch’egli alla sua prima rete con il Napoli, mettendo la partita praticamente in cassaforte. La Fiorentina prova a reagire e accorcia le distanze al 79° con il gol di Ranieri, che firma la rete della bandiera per i padroni di casa.

Classifica e prospettive

Con il successo di Firenze, il Napoli sale a 9 punti in classifica, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato. La Juventus resta in vetta insieme agli azzurri dopo il rocambolesco 4-3 contro l’Inter. La Fiorentina, invece, resta ferma a 2 punti e occupa attualmente la tredicesima posizione.