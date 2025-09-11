Manchester City, Donnarumma: “Orgoglioso di iniziare questa nuova sfida”

Gianluigi Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. L’ex portiere del Paris Saint-Germain e del Milan ha espresso tutta la sua emozione e determinazione ai canali ufficiali del club inglese, definendo la sua nuova avventura come una grande opportunità per scrivere la storia. “Sono davvero felice ed emozionato di essere qui in uno dei migliori club del mondo”, ha dichiarato Donnarumma, sottolineando l’ambizione e la tradizione vincente dei Citizens.

Proud and excited to be here. Let’s get to work @mancity 🩵 pic.twitter.com/0qrxs5sL7e — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) September 11, 2025

“Il Manchester City è un club storico, voglio vincere qui”

Nel suo primo messaggio ai tifosi del Manchester City, Donnarumma ha evidenziato la responsabilità che sente nell’indossare la maglia di una squadra così prestigiosa, ma anche l’orgoglio di farne parte. “So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere. Voglio rendere orgogliosi i tifosi e conquistare tanti trofei insieme”, ha affermato il portiere della Nazionale italiana.

Donnarumma ringrazia Milan e PSG: “Ma ora penso solo al City”

Nel suo discorso, Gianluigi Donnarumma non ha dimenticato il passato. Ha voluto ringraziare le sue ex squadre, il Milan e il Paris Saint-Germain, riconoscendo quanto abbiano contribuito alla sua crescita personale e professionale. “Mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto tanto e sarò sempre grato a loro”, ha detto. Tuttavia, ha chiarito che il suo focus è ora totalmente rivolto al futuro: “Sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui”.

“Essere scelto dal City è un grande onore”

Donnarumma ha anche rivelato di aver seguito con attenzione le voci di mercato negli ultimi giorni, ma senza mai perdere la concentrazione. “Mi sono sempre allenato bene. Non vedevo l’ora di arrivare al City, è un motivo di orgoglio essere stato scelto da una società così importante. Mi sento lusingato per la fiducia riposta in me”, ha concluso.