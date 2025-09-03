Serie A, anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata: ecco date e orari

La Lega Serie A ha stabilito e reso note tutte le giornate di campionato dalla quarta alla 12esima, con relativi anticipi e posticipi.
Ecco il calendario completo dal 19 settembre al 24 novembre:
- Quarta giornata:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN;
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN;
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN;
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY;
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN;
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN;
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN;
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY;
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN;
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY.
- Quinta giornata:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN;
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN;
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY;
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN;
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN;
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN;
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY;
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN;
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN;
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY.
- Sesta giornata:
03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY;
04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN;
04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN;
04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN;
04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY;
05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN;
05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN;
05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN;
05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY;
05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan DAZN.
- Settima giornata:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN;
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN;
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN;
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY;
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN;
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN;
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN;
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY;
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN;
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY.
- Ottava giornata:
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY;
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN;
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN;
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN;
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY;
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN;
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN;
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN;
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY;
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN.
- Nona giornata:
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN;
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN;
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN;
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN;
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY;
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN;
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN;
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY;
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN;
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY.
- Decima giornata:
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN;
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN;
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY;
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN;
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN;
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN;
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY;
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN;
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN;
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY.
- Undicesima giornata:
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY;
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN;
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN;
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN;
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY;
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN;
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN;
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN;
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY;
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN.
- Dodicesima giornata:
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN;
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN;
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN;
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY;
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN;
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN;
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY;
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN;
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY;
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN.