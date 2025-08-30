Napoli-Cagliari 1-0, decide Anguissa all’ultimo respiro

Tra Napoli e Cagliari finisce 1-0 allo Stadio Maradona nella partita della seconda giornata di Serie A. Dopo una partita combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti, a spuntarla è la squadra di Antonio Conte: il gol all’ultimo respiro di Anguissa al 95esimo regala la gioia ai tifosi partenopei nel primo match in casa da campioni d’Italia in carica. I partenopei mantengono quindi il punteggio pieno (6 punti insieme a Cremonese e Roma e in attesa di Inter e Juventus), mentre i sardi restano a un punto in classifica.

ANGUISSA all'ultimo respiro di partita decide #NapoliCagliari! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FJL3qw6sRD — Lega Serie A (@SerieA) August 30, 2025

Napoli-Cagliari 1-0, il tabellino

Napoli-Cagliari 1-0 (0-0): Anguissa 90+5′

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo (90+1′ Mazzocchi), Rrahmani (67′ Buongiorno), Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano (61′ Lang), Anguissa, De Bruyne, McTominay (78′ Gilmour); Lucca (85′ Cheddira). All. Conte

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra (79′ Augello), Adopo, Prati (65′ Gaetano), Deiola (71′ Deiola), Obert; Folorunsho (82′ Oristanio); Esposito (65′ Borrelli). All. Pisacane

Ammoniti: Zappa, Obert, Deiola (C); Juan Jesus, McTominay (N)

Arbitro: Bonacina di Bergamo