Parma-Atalanta 1-1, Cutrone risponde a Pasalic

Tra Parma e Atalanta finisce 1-1 nel match della seconda giornata di Serie A. Al Tardini succede tutto nel finale: nerazzurri in vantaggio con Pasalic al 79esimo, pareggio di Cutrone all’85esimo a pochi minuti dall’entrata in campo dell’attaccante per il suo debutto con la maglia dei ducali. Primo punto in campionato per il Parma, secondo pareggio per 1-1 per la squadra di Juric dopo quello di settimana scorsa contro il Pisa.
Parma-Atalanta 1-1, il tabellino
Parma-Atalanta 1-1 (0-0): Pasalic 79′ (A), Cutrone 85′ (P)
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé (92’ Estevez), Keita (81’ Cutrone), Sørensen (81’ Ordonez), Valeri; Almqvist (56’ Oristanio), Pellegrino. All. Cuesta
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (88’ Brescianini), Hien, Djimisiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski (64’ Zappacosta); De Ketelaere, Maldini (64’ Sulemana); Scamacca (64’ Krstovic). All. Juric
Ammoniti: Hien, De Roon (A), Valenti, Oristanio (P).
Arbitro: Mariani di Aprilia