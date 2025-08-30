Bologna-Como 1-0, decide il gol di Orsolini

Tra Bologna e Como finisce 1-0 nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decisivo il gol di Riccardo Orsolini al 59esimo minuto. Primi tre punti in campionato per la squadra di Vincenzo Italiano, che raggiunge in classifica proprio i lariani oltre al Milan e ad altre quattro squadre (Inter, Napoli, Juventus, Roma) che però hanno una partita in meno.

Riccardo Orsolini attore protagonista di #BolognaComo! 🤵‍♂️✊ pic.twitter.com/uulPkj22wZ — Lega Serie A (@SerieA) August 30, 2025

Bologna-Como 1-0, il tabellino

Bologna-Como 1-0 (0-0): Orsolini 59′

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik (46’ Lucumi) Heggem, Lykogiannis (82’ Miranda); Moro (65’ Pobega) Fabbian (65’ Odgaard); Cambiaghi, Castro (73’ Dallinga), Orsolini; Odgaard. All. Italiano

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt (27’ Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Perrone (46’ Roberto), Da Cunha (79’ Baturina); Vojvoda (57’ Morata), Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas (57’ Kühn). All. Fabregas

Ammoniti: Vitik, Lucumi, Lykogiannis (B), Cambiaghi, Perrone, Smolcic (C)

Arbitro: Doveri di Roma 1