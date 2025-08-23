Serie A, la Cremonese sbanca San Siro: 2-1 al Milan

Colpo grosso della Cremonese, che supera il Milan 2-1 a San Siro nella gara valida per la prima giornata di Serie A. Una sconfitta pesante per i rossoneri, alla prima ufficiale sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra grigiorossa passa in vantaggio al 28’ con Baschirotto, che approfitta di un errore di Pavlovic. Proprio il difensore serbo si riscatta al primo minuto di recupero del primo tempo, firmando l’1-1 su assist di Estupiñán. Ma nella ripresa arriva la giocata che decide il match: al 61’ Federico Bonazzoli si inventa una spettacolare semirovesciata che non lascia scampo a Maignan e regala alla Cremonese tre punti storici.
Per il Milan una serata amara e un debutto da dimenticare.
La Roma sconfigge il Bologna 1-0
Buona la ‘prima’ di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. La squadra giallorossa all’esordio in campionato contro il Bologna supera all’Olimpico i rossoblù per 1-0. Decide la rete del neoacquisto Wesley al 53′.