Geolier rinuncia alla partnership con il Napoli

Interrotta la partnership tra la società Golden Boys, guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, e il Napoli per la direzione artistica delle partite allo stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il rapper con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale spiega che la decisione è stata presa a seguito del mancato reintegro come speaker di Daniele ‘Decibel’ Bellini, da 15 anni ‘voce’ dello stadio di Fuorigrotta.

L’annuncio di Geolier

“Dopo i fatti accaduti in queste ore – ha scritto Geolier – Golden Boys interrompe la partnership con la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico. Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato.

Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la Ssc Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre”.

Cosa prevedeva l’accordo

L’accordo prevedeva l’affidamento alla Golden Boys dell’intera direzione artistica del matchday allo stadio, dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo. In vista dell’esordio casalingo del Napoli, in programma domani sera contro il Cagliari, era stata prevista la presenza in console del dj resident Enrico Maria mentre lo speaker sarebbe stato Timo Suarez.

Nel corso della giornata di ieri, Bellini aveva pubblicato sui suoi social una storia su sfondo nero: “Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta”, corredata da un cuore rosso in chiusura.