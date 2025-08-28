Stadio Maradona, cambia lo speaker: arriva la società di Geolier

Cambia la voce dello stadio Maradona, casa del Napoli: la società guidata da Aurelio de Laurentiis ha infatti salutato lo speaker Daniele ‘Decibel’ Bellini affidando la gestione dell’intrattenimento nelle partite casalinghe alla Golden Boys guidata da Geolier e dal fratello, Gaetano Palumbo, ceo della società. Golden Boys curerà insieme al club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.

Cos’è la Golden Boys di Geolier

La società è stata creata dai fratelli Palumbo per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il club alla colonna sonora del film ‘Sarò con te’ ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025. Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.

Il post amaro di Decibel Bellini

La SSC Napoli “coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del club”, si legge nel comunicato del club. Bellini, voce del San Paolo-Maradona dal marzo 2010, ha postato sui suoi social una storia su sfondo nero: ‘Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta’, corredata da un cuore rosso in chiusura.

Chi è Geolier, l’exploit e i fischi a Sanremo 2024

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, a 25 anni si è già imposto sulla scena rap napoletana e non solo. Ha esordito nel 2018 con il singolo P Secondigliano insieme al rapper Nicola Siciliano. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album Emanuele. Il successo è arrivato con i suoi dischi successivi, Il coraggio dei bambini (2023) e Dio lo sa (2024). Nel 2024 ha partecipato al 74° Festival di Sanremo, classificandosi secondo con il brano I p’ me, tu p’ te. Il cantante non ha nascosto l’amarezza per i fischi che hanno accompagnato la sua performance nella serata cover da lui vinta. Durante la sua carriera, Geolier ha ottenuto ottantanove dischi di platino e trentasette d’oro. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro ‘Per Sempre’, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.

Geolier si esibirà proprio al Maradona nell’estate 2026 il 26, 27 e 28 giugno nell’ambito della tournée ‘Geolier Stadi 2026’. Dopo che nel 2023 aveva già conquistato tre sold out al Maradona (un traguardo che nessun artista italiano e internazionale ha ancora raggiunto), il rapper si prepara quindi per il suo primo tour negli stadi che lo vedrà protagonista a San Siro a Milano, all’Olimpico a Roma e al Franco Scoglio a Messina prima di tornare nella sua Napoli. Intanto, l’ultima tappa dei concerti che lo hanno visto protagonista quest’estate sarà il 27 settembre 2025 all’Arena di Verona.