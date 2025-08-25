Var Como-Lazio, ironia social per la spiegazione di Manganiello

Un tono un po’ troppo formale e autoritario. L’annuncio del var (il primo della storia) dell’arbitro Manganiello durante il match di serie A, Como-Lazio, ha fatto scoppiare l’ilarità nello studio della Domenica Sportiva. Mentre viene riproposto il discorso dell’arbitro, Adriano Panatta si lascia andare all’ironia. “Meno enfasi, sembrava veramente Piazza Venezia”, dice l’ex simbolo del tennis azzurro mentre l’ex centravanti della nazionale di calcio, Ciccio Graziani aggiunge: “L’errore nostro è stato di rimanere seduti durante questo annuncio”.

L’ironia sui social

Non è mancata l’ironia sui social, dove l’annuncio stentoreo ed enfatico di Manganiello ha suscitato ilarità, portando alla creazione e alla condivisione di immagini e video che vedono l’arbitro affacciarsi dal balcone di Piazza Venezia o dal balcone in Vaticano, come il Papa.



Var, lo storico annuncio durante Como-Lazio



Durante la partita al Sinigaglia per la prima volta è stata utilizzata in Serie A la nuova regola del Var, l’”announcement”, in cui il direttore di gara spiega al pubblico la decisione presa. Il direttore di gara ha annunciato il fuorigioco di Castellanos annullando il gol del Taty segnato al 64′. “A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigico. Decisione finale fuorigioco”, ha detto Manganiello a giocatori e al pubblico del ‘Sinigaglia’.

Casarin: “Bravo Manganiello dopo revisione Var, spiegazione rapida e convincente”



“In Como-Lazio abbiamo avuto un arbitro bravo come Manganiello, ha diretto la gara in modo omogeneo per tutti i 90 minuti ed è stato il primo che ha spiegato al pubblico la decisione presa dopo la revisione al Var. Tutto è avvenuto rapidamente, in questi anni spesso si è sottolineata qualche lungaggine di troppo tra arbitro e Var. Ieri invece il Var si è fatto trovare pronto e attento e tutto è avvenuto in modo omogeneo e rapido. L’annuncio si è ridotto a una semplice frase, senza interruzioni, ha avuto il merito di togliere dubbi alla persone, informandole precisamente, è stato un inizio interessante. Spero continui così anche per situazioni più complesse”.



Così l’ex arbitro e designatore Paolo Casarin, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha commentato la prima storica spiegazione allo stadio da parte di un arbitro di una decisione presa con il Var. Protagonista Gianluca Manganiello, fischietto della partita Como-Lazio, che ha annunciato davanti al pubblico del Sinigaglia l’annullamento del gol di Castellanos per fuorigioco.



“Il grande stadio ha la capacità di turbare l’arbitro, ma se l’arbitro reagisce con un’informazione rapida, convincente e senza troppi giri di parole, l’accoglienza non può che essere positiva. La spiegazione è senza fare troppi giri di parole. Questo vuol dire che il Var si è fatto trovare presente, pronto e preparato”., ha aggiunto l’ex arbitro.