Udinese-Verona 1-1, Serdar risponde a Kristensen

Tra Udinese e Verona finisce 1-1 nel primo posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A. Accade tutto nella ripresa, con la rete del vantaggio dei friulani al 53′ con Kristensen, di testa su calcio d’angolo, e il pareggio scaligero al 73esimo di Serdar, anch’esso sugli sviluppi di un corner.
Udinese-Verona 1-1, il tabellino
Udinese – Hellas Verona 1-1 (0-0): marcatori 53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (V)
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61′ Zarraga), Zemura (79′ Kamara); Iker Bravo (61′ Bayo), Davis (74′ Piotrowski)
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Fallou (82′ Oyegoke), Serdar (82′ Ebosse), Bernede, Niasse (66′ Harroui), Bradaric (72′ Belghali); Giovane, Sarr (66′ Mosquera)
Ammoniti: Iker Bravo (U), Davis (U), Ebosse (V), Belghali (V)