Udinese-Verona 1-1, Serdar risponde a Kristensen

Il gol di Kristensen in Udinese-Verona 1-1 del 25 agosto 2025 (foto LaPresse/Andrea Bressanutti)
Tra Udinese e Verona finisce 1-1 nel primo posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A. Accade tutto nella ripresa, con la rete del vantaggio dei friulani al 53′ con Kristensen, di testa su calcio d’angolo, e il pareggio scaligero al 73esimo di Serdar, anch’esso sugli sviluppi di un corner.

Udinese-Verona 1-1, il tabellino

Udinese – Hellas Verona 1-1 (0-0): marcatori 53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (V)

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61′ Zarraga), Zemura (79′ Kamara); Iker Bravo (61′ Bayo), Davis (74′ Piotrowski)

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Fallou (82′ Oyegoke), Serdar (82′ Ebosse), Bernede, Niasse (66′ Harroui), Bradaric (72′ Belghali); Giovane, Sarr (66′ Mosquera)

Ammoniti: Iker Bravo (U), Davis (U), Ebosse (V), Belghali (V)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

