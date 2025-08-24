Serie A, Juve OK: David e Vlahovic stendono il Parma

Buona la prima per la Juventus di Igor Tudor, che inaugura la nuova stagione di Serie A con una vittoria convincente per 2-0 contro il Parma. Davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, i bianconeri hanno mostrato solidità e concretezza, conquistando i primi tre punti del campionato grazie alle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.

Il match, equilibrato nel primo tempo, si è sbloccato al 59′ quando Jonathan David, nuovo acquisto estivo e già protagonista, ha trovato il suo primo gol ufficiale in maglia bianconera. Un segnale importante per l’attacco juventino, che sembra aver trovato una nuova freccia nel suo arco.

Il Parma ha provato a reagire, ma la retroguardia juventina ha tenuto bene, nonostante una piccola svolta nel finale: al minuto 83, Andrea Cambiaso è stato espulso, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la Juventus ha chiuso definitivamente i conti un minuto più tardi con il raddoppio di Vlahovic, abile a sfruttare una ripartenza per battere il portiere gialloblù.

Un debutto incoraggiante per Tudor, che può ritenersi soddisfatto della prestazione della sua squadra, solida in difesa e concreta in attacco. La Juventus guarda ora con fiducia ai prossimi impegni, mentre il Parma dovrà lavorare per trovare maggiore incisività in avanti.

Juventus-Parma: il tabellino

Marcatori: 60′ David, 84′ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Gatti 6 (57′ Joao Mario 6), Bremer 6,5, Kelly 6; Kalulu 6, Locatelli 6,5 (57′ Koopmeiners 6), Thuram 6,5, Cambiaso 5; Conceicao 6,5 (80′ Nico Gonzalez sv), Yildiz 7 (89′ McKennie sv); David 7 (80′ Vlahovic 7). All. Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki 6,5; Delprato 6, Circati 5,5, Valenti 6; Lovik 6,5 (88′ Estevez sv), Bernabè 6, Keita 5,5 (89′ Djuric sv), Ordonez 5,5 (57′ Sorensen 5,5), Valeri 5,5; Almqvist 6 (80′ Benedyczak sv), Pellegrino 6. All. Cuesta.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Gatti (J), Suzuki (P), Sorensen (P); Tudor (all. Juventus) per proteste

Espulsi: 83′ Cambiaso (J) per fallo di reazione

Al Gewiss Stadium 1-1 tra Atalanta e Pisa

Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Pisa valida per la prima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri toscani, neopromossi, passano in vantaggio per l’autorete di Hien al 26′. I ragazzi di Ivan Juric acciuffano il pareggio grazie al ritrovato Scamacca al 50′.

Atalanta-Pisa: il tabellino

Marcatori: 26′ aut. Hien (P), 50′ Scamacca (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 5.5 (88′ Kossounou s.v.), Hien 5, Djimsiti 5; Bellanova 5.5, de Roon 5.5, Pasalic 6 (71′ Ederson 5.5), Zalewski 6.5; De Ketelaere 5 (84′ Samardzic s.v.), Maldini 5.5 (71′ K. Sulemana 5.5); Scamacca 6.5 (72′ Krstovic 5.5). All. Juric.

PISA (3-4-2-1): Semper 7; Denoon 5.5 (78′ Calabresi s.v.), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5; Touré 7, Marin 6 (78′ Piccinini s.v.), Aebischer 5.5, Angori 7; Moreo 6.5 (61′ Akinsanmiro 6), Tramoni 6 (61′ Cuadrado 6); Meister 6 (54′ Nzola 5.5). All. Gilardino.

Arbitro: Arena

Ammoniti: Maldini (A), K. Sulemana (A), Juric (A)