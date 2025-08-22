Mondiali 2026, Trump: “Potrei invitare Putin”

Il presidente Usa annuncia: “Il sorteggio sarà al Kennedy Center”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe invitare il presidente russo Vladimir Putin ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, “a seconda di come andranno le cose”. Trump ha anche mostrato ai giornalisti una foto che lo ritrae insieme al capo del Cremlino.

Parlando nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, Trump ha inoltre annunciato che il sorteggio ufficiale dei gironi del Mondiale di calcio del 2026 si terrà il 5 dicembre di quest’anno al Kennedy Center di Washington.

“È un onore portare questo evento globale e questi atleti importanti nel centro culturale della nostra capitale”, ha detto.

Trump: “Con i Mondiali tanti Super Bowl in un breve periodo”

“Sarà come avere tanti Super Bowl in un breve periodo di tempo. Il Mondiale di calcio è uno degli eventi più complessi, attrae tantissime persone. Milioni di tifosi arriveranno qui per vedere le partite, arriveranno miliardi di dollari nell’economia Usa e verranno creati molti posti di lavoro in breve tempo”, ha detto ancora Trump in vista dell’evento del prossimo anno, atteso da miliardi di tifosi in tutto il mondo.