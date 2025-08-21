Conference League, oggi Polyssia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta a scendere in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Giovedì 21 agosto, alle ore 20, i viola affronteranno il club ucraino del Polyssia Zhytomyr nell’andata dei playoff di Conference League 2025-2026. La partita si disputerà a Presov, in Slovacchia, sede scelta per motivi di sicurezza legati al conflitto in corso in Ucraina.



Primo test in Europa per la Fiorentina



Un match che rappresenta il primo vero test della stagione per la nuova Fiorentina di Pioli, chiamata a indirizzare subito il passaggio del turno senza attendere il ritorno, in programma giovedì 28 agosto al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. L’obiettivo è chiudere la pratica già nei primi 90 minuti, per presentarsi poi con maggiore serenità all’esordio in campionato contro il Cagliari, previsto per domenica 24 agosto alle 18.30.

Le probabili formazioni



Pioli dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con De Gea confermato tra i pali e una linea difensiva composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sugli esterni spazio a Dodò e Gosens, mentre a centrocampo agiranno Sohm e Fagioli. Gudmundsson sarà il trequartista alle spalle di Kean, mentre resta da sciogliere il dubbio su chi completerà l’undici titolare. Dzeko è in ballottaggio per una maglia da titolare. Se il bosniaco dovesse partire dalla panchina, Pioli potrebbe optare per un centrocampista in più, con Ndour favorito su Mandragora.

Polyssia (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan.



Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko (Ndour), Kean. All. Pioli.

Dove vedere la gara in TV

La sfida tra Polyssia e Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e NOW.