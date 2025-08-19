Calciomercato, le notizie di oggi 19 agosto 2025 – La diretta

Il Padova ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Alessandro Sorrentino, classe 2002, in prestito dal Monza con opzione di riscatto. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2021/2022, difendendo i pali del Pescara in 26 occasioni in Serie C. Viene prelevato dal Monza nella stagione 2022/2023, ma il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2023/2024, difendendo i pali contro Lecce, Frosinone (andata e ritorno), Empoli, Inter, Milan e Juventus. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Frosinone in Serie B, giocando 2 gare contro Brescia e Bari. Nel marzo 2022 fa il suo esordio in maglia azzurra con la Nazionale Under 20 con il ct Alberto Bollini, giocando contro Norvegia e Polonia. Nel marzo 2023 il ct Paolo Nicolato lo fa giocare in Nazionale Under 21 nella gara contro la Serbia (vittoria per 2-0).
Il sorteggio della fase a gironi di Uefa Champions League di quest’anno si terrà a Montecarlo il 28 agosto alle 18 e seguirà esattamente la stessa procedura dell’anno scorso. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale, con la detentrice del titolo di Champions League come testa di serie in fascia 1. A partire dalla fascia 1, il software automatizzato, già in uso l’anno scorso, estrarrà otto avversari, tenendo conto dei seguenti principi: due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro squadre di ciascuna fascia estratte dal software; nessuna squadra della stessa federazione verrà sorteggiata tra loro; non più di due avversari della stessa federazione. La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino al completamento degli abbinamenti. Il calendario delle partite di Champions League con date e orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto.
La novità di questa stagione è che i sorteggi delle fasi a gironi di Europa League e Conference League saranno per la prima volta riuniti in un unico show speciale, in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco, semplificando i contenuti e massimizzando l’impatto di entrambi i sorteggi.
Il nuovo show combinato di Europa League e UEFA Conference League offrirà una maggiore visibilità a entrambi i sorteggi. L’evento si terrà alle 13 di venerdì 29 agosto, quando club e tifosi si sintonizzeranno per scoprire le loro avversarie per la seconda stagione della nuova ed entusiasmante fase a gironi. I due sorteggi saranno effettuati in un formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia già utilizzata lo scorso anno per estrarre istantaneamente le avversarie, consentendo un processo di sorteggio fluido, efficiente e veloce.
Per i sorteggi di Europa League e Conference League si userà lo stesso software. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può estrarre gli avversari per tutte le squadre uno dopo l’altro, come nella Champions League, oppure estrarre tutti gli abbinamenti istantaneamente con una sola pressione del pulsante. Quest’ultimo è il caso della Europa League e della Conference League.
Un evento, due sorteggi: il sorteggio della Europa League sarà seguito dal sorteggio della Conference League, entrambi i sorteggi si svolgeranno durante la stessa cerimonia. Sistema di sorteggio digitale: non vengono utilizzati ‘sfere’ fisiche sul palco. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all’inizio di entrambi i sorteggi, attivando così la selezione casuale degli avversari, incluso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta. Dopo che il software ha effettuato il sorteggio completo, gli abbinamenti e chi gioca ogni partita in casa o in trasferta verranno resi noti progressivamente, urna dopo urna, a partire dall’urna 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori.
Le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine dei sorteggi, tuttavia i calendari con date e orari di inizio delle partite saranno elaborati in seguito e comunicati entro domenica 31 agosto.
Ademola Lookman è tornato questa mattina a Zingonia. L’attaccante nigeriano si è presentato al centro sportivo dell’Atalanta dopo circa due settimane di assenza ingiustificata. Il nigeriano è nel mirino dell’Inter e ha chiesto di essere ceduto, ma la trattativa non è andata a buon fine per la distanza tra domanda e offerta. Da qui la dura presa di posizione del giocatore e la lunga assenza ingiustificata che ora potrebbe portare a dei provvedimenti.
La Roma si appresta ad accogliere Leon Bailey. L’attaccante giamaicano sbarcherà oggi nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto con il club giallorosso. Il suo arrivo è previsto alle 13.25 all’aeroporto di Ciampino. Bailey arriva alla Roma dall’Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto.