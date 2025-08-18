Coppa Italia 2025, le partite di oggi 18 agosto: chi gioca e dove vederla in tv

Dopo la vittoria per 2-0 del Milan contro il Bari nell’ultimo match di domenica sera, proseguono con le ultime quattro sfide i 32esimi di finale della Coppa Italia 2025. Tre le squadre di Serie A in campo oggi, lunedì 18 agosto: ecco il programma di giornata e dove vedere i match

Il programma di giornata

Ore 18 – Audace Cerignola vs Hellas Verona

Ore 18:30 – Spezia vs Sampdoria

Ore 20:45 – Udinese vs Carrarese

Ore 21:15 – Torino vs Modena

Questa sera tutti al Grande Torino per la prima di Coppa Italia contro il Modena 🏟️🐂



👉 https://t.co/oZ91MwCYXj pic.twitter.com/MzAHkLathJ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 18, 2025

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite di Coppa Italia sono trasmesse in diretta e in esclusiva in chiaro dai canali Mediaset. Nel dettaglio, ecco i canali che trasmetteranno i singoli match.

Audace Cerignola vs Hellas Verona – Canale 20

Spezia vs Sampdoria – Italia 1

Udinese vs Carrarese – Canale 20

Torino vs Modena – Italia 1

Dove vedere la Coppa Italia in streaming

Oltre alla trasmissione in televisione, la Coppa Italia si può vedere, sempre gratuitamente, in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Questa copertura permette agli appassionati di calcio di seguire ogni momento del torneo comodamente da casa o in mobilità.

Il tabellone dei 16esimi di finale

In attesa dei match del 18 agosto, ecco il tabellone dei 16esimi di finale di Coppa Italia con le squadre già qualificate. Le prime 8 teste di serie entreranno invece in campo a partire dagli ottavi di finale. I sedicesimi si giocheranno tra il 22 e il 24 settembre.

Parma vs Spezia o Sampdoria (la vincente affronta il Bologna campione in carica agli ottavi)

(la vincente affronta il Bologna campione in carica agli ottavi) Milan vs Lecce (chi vince sfida la Lazio)

(chi vince sfida la Lazio) Udinese o Carrarese vs Palermo (agli ottavi la Juventus)

(agli ottavi la Juventus) Genoa vs Empoli (agli ottavi l’Atalanta)

(agli ottavi l’Atalanta) Verona o Cerignola vs Venezia (agli ottavi l’Inter)

(agli ottavi l’Inter) Torino o Modena vs Pisa (agli ottavi la Roma)

(agli ottavi la Roma) Como vs Sassuolo (agli ottavi la Fiorentina)

(agli ottavi la Fiorentina) Cagliari vs Frosinone (agli ottavi il Napoli)

Le altre partite di calcio del 18 agosto

Il calendario odierno della Coppa Italia si inserisce in una giornata ricca di calcio, con la Premier League inglese che ha in programma Leeds vs Everton alle 21:00, e la Liga spagnola con Elche vs Real Betis. Inoltre, si disputa pure la Coppa di Germania con una serie di incontri nel pomeriggio e sera.

Due milioni di spettatori per Milan-Bari

Intanto la partita di domenica sera tra Milan e Bari ha registrato buoni numeri televisivi, con i dati degli ascolti su Canale 5 che hanno registrato 2.385.000 spettatori e uno share del 18,54%, il migliore della prima serata di domenica davanti alla replica di ‘Papaveri e Papere’ del 1995 in ricordo di Pippo Baudo che ha avuto 1.564.000 spettatori pari al 13.43% di share.