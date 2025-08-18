Calciomercato, le notizie di oggi 18 agosto 2025 – La diretta

Il centrocampista dello Schalke, Christopher Antwi-Adjei, è stato fischiato dai tifosi del Lokomotive Lipsia dopo essersi lamentato di essere stato oggetto di insulti razzisti durante la partita di Coppa di Germania. Antwi-Adjei, tedesco naturalizzato ghanese, ha interrotto il gioco domenica al 13° minuto, mentre effettuava una rimessa laterale, e successivamente ha parlato con un ufficiale di gara a bordo campo.
L’arbitro Max Burda ha parlato con entrambi i capitani durante l’interruzione della partita per circa tre minuti. Lo speaker dello stadio ha chiesto ai tifosi di astenersi dall’usare un linguaggio razzista o discriminatorio. Antwi-Adjei è stato successivamente fischiato ogni volta che riceveva palla. A Potsdam, vicino a Berlino, una riserva del Kaiserslautern ha ricevuto insulti razzisti da un individuo, di cui non si conosce il nome, mentre si riscaldava durante l’intervallo della partita della sua squadra contro l’RSV Eintracht Stahnsdorf.
Attaccante cercasi. A meno di una settimana dal via della Serie A 2025-2026, l’infortunio di Romelu Lukaku, subìto nell’amichevole contro l’Olympiacos, scombussola i piani del Napoli. L’arrivo di Lorenzo Lucca non basta, Antonio Conte vuole una prima punta in grado di trovare con continuità la via del gol.
Il nome che, secondo i bookmaker, è tornato alla ribalta è quello di Joshua Zirkzee: come riporta Agipronews, il trasferimento al Napoli del centravanti ex Bologna, ora al Manchester United, vale 6 su Sisal.
Non mancano le alternative, a cominciare da Nikola Krstovic: l’acquisto dal Lecce del centravanti montenegrino è offerto a 7 su Goldbet. Si sale, infine, a 10 per la punta del Bologna Santiago Castro, autore di 10 centri con la maglia degli emiliani nell’ultima stagione.
“L’ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo”. Così in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, Karel Zeman, figlio di Zdenek, allenatore boemo ex Lazio e Roma, lo scorso febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli per un ictus.
“Cosa fa ora? Direi il nonno, si gode mia figlia Gioia, tre anni. La vede spessissimo, anche qui in Sicilia dove stiamo trascorrendo l’estate tra Marsala e Mazara del Vallo, e dice che gli cambia la giornata. Fuma ancora? No, no… ha smesso dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, nel febbraio 2025”, ha aggiunto. “La frase che Zdenek mi dice in questi giorni? M’incoraggia: ‘Adesso che io sono fermo, dimostra che sei tu il vero Zeman’”, ha concluso.