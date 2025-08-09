Juve, mercato in stallo ma Tudor fiducioso: “Sarà stagione di Bremer e Koopmeiners”

I nuovi acquisti possono aspettare. A due settimane dal debutto ufficiale in campionato – con l’eccezione di Jonathan David e Joao Mario – la Juve è sempre la stessa, ma Igor Tudor più che pensare a ciò che manca si approccia alla stagione che verrà guardando alle risorse presenti già in casa su cui può fare affidamento.

“Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners”, assicura il tecnico croato parlando dal ritiro di Herzogenaurach, in Germania, alla vigilia dell’amichevole con il Borussia Dortmund. “Sono due giocatori forti, stanno facendo bene. Bremer è reduce da un infortunio lungo, domani giocherà dall’inizio e gli daremo minutaggio – ha evidenziato – Koopmeiners sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione”.

L’ex allenatore di Marsiglia e Verona durante la preparazione ha inciso molto sulla testa e sulle gambe dell’olandese, ritagliandogli un ruolo più chiaro e definito, in mezzo al campo, dietro la linea dei trequartisti.

D’altronde la Vecchia Signora ha la necessità, tecnica ed economica, di ‘proteggere’ il maxi investimento di 60 milioni di euro effettuato solo un anno fa. Per il roccioso difensore brasiliano invece si tratta di una prova generale fondamentale, contro un avversario blasonato, per ritrovare il ritmo partita e l’energia adeguata nei contrasti.

D’altra parte la Juve sta attraversando una fase di calma piatta sul mercato: Randal Kolo Muani è la prima scelta e rappresenta la priorità in casa bianconera per sistemare il reparto offensivo, ma la rosa è comunque incompleta a tre settimane dallo stop alle trattative. Senza l’uscita di alcuni giocatori fuori dal progetto, su tutti Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, è complicato portare a Torino volti nuovi che possano completare la rosa e tornare utili a Tudor. Che comunque non si dispera.

“Ragioniamo ogni giorno con la società, siamo in sintonia e parliamo su cosa si può fare. Sto lavorando con una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato – ha promesso – Vedremo cosa accadrà, fino al 31 agosto il mercato è aperto”. Anche se Vlahovic resta con le valigie in mano. “Parlo con tutti – assicura Tudor – Dusan sta lavorando bene come gli altri, in modo molto professionale”. Ma il suo futuro in bianconero è appeso a un filo sottilissimo.