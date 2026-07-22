Sanremo 2027, Michielin ‘promuove’ De Martino

Per la cantante è “positivo” che ci sia un conduttore giovane

Francesca Michielin ‘promuove’ l’idea di affidare la conduzione del Festival di Sanremo 2027 a Stefano De Martino. “Al netto che noi non possiamo sapere che Festival sarà e come sarà strutturato – magari verranno destrutturati anche dei ruoli – la cosa sicuramente positiva è che Stefano De Martino è un conduttore giovane ed è una cosa molto positiva, secondo me”. Ospite al Giffoni Film Festival, Michielin ha dialogato con i ragazzi a proposito di Sanremo e della nuova direzione artistica di Stefano De Martino.

La cantante ha presentato il suo nuovo album ‘Magia bianca’, per la prima volta in assoluto anche dal vivo. Dal femminismo alla creatività, tanti i temi toccati dall’artista con i ragazzi, tra cui la riflessione sulla provincia, partendo proprio dall’esempio del Festival di Giffoni: “La provincia ti dà tanto. Giffoni è un posto immerso nel verde dove avete creato in una provincia un luogo dove si fa e si genera cultura tramite l’incontro. La provincia può diventare a tutti gli effetti uno spazio culturale”.