Regina Baresi in ospedale: “Devo operarmi al cuore”

La ex calciatrice Regina Baresi, figlia di Beppe storica bandiera dell’Inter, dovrà sottoporsi ad un intervento cardiaco al cuore. Lo ha annunciato sui suoi profili social la stessa ex capitana dell’Inter femminile oggi volto noto in tv come commentatrice. “Domani entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì 7 l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore”, ha scritto Regina Baresi postando anche una foto su Instagram. “Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport. Vi aggiorno!”, ha aggiunto postando anche una foto al suo arrivo in ospedale.