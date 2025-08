Calcio, morto a 67 anni il tedesco Frank Mill

Calcio tedesco in lutto: è morto a 67 anni Frank Mill, campione del mondo con la Germania ai Mondiali di Italia 90. Lo riporta la Bild. L’ex attaccante di Borussia Dortmund e Fortuna Dusserdolf è deceduto a causa di un infarto. A fine maggio aveva già accusato un malore simile dopo essere arrivato all’aeroporto di Malpensa per un documentario proprio su Italia 90. In quella occasione i soccorritori, giunti in elicottero, erano riusciti a rianimarlo dopo diversi minuti durante i quali era rimasto privo di coscienza.

Di recente, prosegue la Bild, era stato curato a Essen. Mill lascia una moglie Vanessa e due figli, uno dei quali adottivo.