Matteo Materazzi malato di Sla

Matteo Materazzi, fratello di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter del Triplete e campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha contratto “una rara forma di Sla“. Ad annunciarlo è stata la moglie, Maura Soldati, che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma ‘gofundme’.

“Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito, Matteo Materazzi, è stata diagnosticata una rara forma di Sla a settembre 2024. Al momento Matteo – scrive Soldati – non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie”.

“Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c’è. Una cura sperimentale made in Usa che però ha dei costi molto alti, in quanto è una terapia che andrebbe fatta su misura per lui, che però nel futuro potrebbe aiutare tutti quelli che come lui hanno la stessa mutazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma col vostro aiuto sarà più semplice. Donate se potete“, conclude.