Lookman, l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter

Si fa sempre più in salita la trattativa per il passaggio di Ademola Lookman all’Inter. L’Atalanta, a quanto apprende LaPresse, con una pec ha respinto l’offerta del club di Milano da 43 milioni di euro più 2 di bonus per l’acquisto dell’attaccante nigeriano, considerandola non adeguata né congrua rispetto al valore del giocatore. Le opzioni per i nerazzurri adesso sono due: rilanciare e alzare la proposta (l’Atalanta non ha mai fissato un prezzo) oppure orientarsi su altri obiettivi.

Il parco attaccanti dell’Inter

La squadra guidata da Cristian Chivu è a caccia di una nuova punta da aggiungere al già ricco parco attaccanti di Appiano Gentile. Lookman andrebbe ad aggiungersi a calciatori come Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, Francesco Pio Esposito e Mehdi Taremi (che però è stato messo sul mercato). La Dea tuttavia non vuole cedere il suo gioiello, almeno non alle cifre proposte da Beppe Marotta.

Le parole di Percassi sulla trattativa per Lookman

L’amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi, aveva già chiarito le intenzioni del club qualche giorno fa. “Ademola Lookman da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via dall’Atalanta, non è un segreto. E probabilmente in tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno. Il mercato purtroppo porta sempre cose inaspettate, sapete benissimo cosa è successo con Retegui“, aveva affermato l’ad il 30 luglio.

“Per Ademola, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto, se non fino a ieri in cui è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega, con cui abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale”. “In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta. Posso solo dire che, visto che leggo e si scrivono tante cose, i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide soltanto la società. Infine Percassi aveva ammesso che “Retegui non era un’uscita nei nostri piani visto che era arrivato da pochi mesi”.

L’Inter non andrà oltre

Come aveva riportato il sito web di Gianluca Di Marzio, l’Inter probabilmente non andrà oltre l’offerta da 45 milioni di euro complessivi, presentata lo scorso 29 luglio. Gli agenti dell’attaccante, intanto, starebbero cercando di convincere la dirigenza della Dea a lasciarlo andare verso Milano.

Il piano B

In attesa di vedere come si svilupperanno le trattative, la dirigenza meneghina sta pensando anche a un possibile piano B. Come riporta su X Matteo Moretto, un’alternativa in attacco per i nerazzurri potrebbe essere Christopher Nkunku. La punta francese classe 1999 lo scorso anno ha giocato 27 partite con il Chelsea in Premier League segnando 3 gol e producendo 2 assist.

I numeri di Lookman

Ademola Lookman è un attaccante nigeriano nato il 20 ottobre 1997 a Londra. Può giocare come seconda punta ma anche come ala, sia a destra che a sinistra del campo. E’ nella rosa dell’Atalanta dal 4 agosto 2022 quando i nerazzurri hanno comprato il suo cartellino dal Lipsia per 10,85 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027 e il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Nella passata stagione di Serie A ha collezionato 31 presenze e realizzato 15 gol e cinque assist. Nella scorsa Champions League ha messo a segno cinque reti e due assist in sette partite giocate.

Lo scontro tra Lookman e Gasperini

Nella stagione appena trascorsa non sono mancati i momenti di tensione tra Lookman e il club di Bergamo. Ad agitare le acque è stato il rapporto travagliato tra l’attaccante e il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini (ora tecnico della Roma). Tra i due c’è stato un botta e risposta duro scaturito dal rigore calciato e poi sbagliato dal 27enne nel match costato l’eliminazione dalla Champions League. Il mister di Grugliasco dopo la partita persa contro il Bruges per 3-1 lo aveva definito “uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto“. Parole che hanno inevitabilmente ferito il calciatore che aveva definito irrispettose le dichiarazioni del Gasp.

E ora Lookman rimuove l’Atalanta dai social…

Nel giorno in cui l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano ha rimosso dal suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraevano con la maglia del club bergamasco. Un gesto eloquente di rottura con la società. La foto del profilo è ora completamente nera, mentre nella descrizione si definisce semplicemente “calciatore della nazionale nigeriana”.