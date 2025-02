Dopo il penalty fallito contro il Bruges, il tecnico della Dea lo aveva definito "uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto"

Aria tesa in casa Atalanta dopo l’eliminazione dalla Champions League a opera del Bruges e le parole dell’allenatore Gian Piero Gasperini che ha contestato la scelta di Ademola Lookman di tirare il rigore (poi sbagliato dall’attaccante nigeriano), che ha definito: “Uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto“.

La replica di Lookman su Instagram: “Irrispettoso, essere preso di mira in questo modo mi ferisce”

Lookman ha replicato al mister nerazzurro con un post su Instagram: “Mi rattrista dover scrivere questo comunicato in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere preso di mira in questo modo non soltanto mi ferisce, ma mi sembra anche molto irrispettoso, soprattutto per il duro lavoro e l’impegno che ho sempre messo davvero ogni giorno per contribuire al successo di questo club e degli incredibili tifosi bergamaschi”, ha scritto. “A dir la verità, ho dovuto affrontare molti momenti difficili durante il mio periodo qui; e della maggior parte dei quali non ho mai parlato perché credo che la squadra debba sempre essere protetta e venire prima di tutto – ha aggiunto – Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso. Come squadra, soffriamo insieme ai nostri incredibili tifosi per il risultato di ieri. Durante la partita il rigorista designato (Retegui o De Ketelaere secondo Gasperini, ndr) mi ha incaricato di calciare il rigore. E per aiutare la squadra mi sono preso la responsabilità in quel momento di farlo. La vita è fatta di sfide e della capacità di trasformare il dolore in forza. E continuerò a farlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata